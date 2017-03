Chemiegeschäft hellt sich im Schlussquartal auf / VCI-Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Chemiebranche im 4. Quartal 2016

Frankfurt/Main (ots) -Branchenproduktion im Vergleich zum Vorquartal nahezu stabil- Preise für Chemikalien steigen um 0,5 Prozent- Branchenumsatz verbessert sich um 1,6 Prozent- Prognose: Chemiegeschäft wächst langsam weiterDas wenig dynamische Geschäftsjahr 2016 ist für diechemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland mit einemversöhnlichen vierten Quartal zu Ende gegangen. Das geht aus demaktuellen Quartalsbericht hervor, den der Verband der ChemischenIndustrie (VCI) veröffentlicht hat.Die Produktion von Chemikalien blieb demnach gegenüber demVorquartal nahezu stabil. Der Branchenumsatz stieg hingegen zumzweiten Mal in Folge, unter anderem weil sich Chemieprodukte aufgrundsteigender Ölpreise weiter verteuerten. Wachstumsimpulse kamen vorallem aus dem Handel mit Asien und Nordamerika, während dasInlandsgeschäft insgesamt noch nicht in Schwung kam. In der Spezial-und Konsumchemie sowie bei Pharmazeutika setzte sich derAufwärtstrend durch.VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann sagte zur konjunkturellenLage der Branche: "Wir leben in wirtschaftlich schwer vorhersagbarenZeiten. Zum einen befindet sich der Welthandel weiterhin in einerSchwächephase. Zum anderen sieht sich die EU mit dem Brexit sowiezahlreichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungenkonfrontiert. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die industrielleNachfrage nach Chemikalien wenig dynamisch. Das deutscheChemiegeschäft wächst langsam."PrognoseDer VCI geht für 2017 weiterhin von einem Anstieg derChemieproduktion um 0,5 Prozent aus. Die Chemikalienpreise werdenvoraussichtlich 1 Prozent zulegen, wodurch der Branchenumsatz um 1,5Prozent auf 185,7 Milliarden Euro steigt.ProduktionDie Chemieproduktion in Deutschland ist im vierten Quartalgegenüber dem Vorquartal leicht um 0,2 Prozent gesunken. Im Vergleichzum schwachen Vorjahresquartal stieg die Produktion um 1,4 Prozent.Die Kapazitätsauslastung der Branche lag bei 84,9 Prozent.ErzeugerpreiseDie Preise für Chemikalien sind im vierten Quartal erneutgestiegen. Im Vergleich zum dritten Quartal verteuerten sichChemieprodukte um 0,5 Prozent. Sie waren aber immer noch 0,7 Prozentgünstiger als ein Jahr zuvor.UmsatzDer Umsatz der Branche verbesserte sich aufgrund der gestiegenenPreise im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,6 Prozentauf 43,1 Milliarden Euro. Sowohl das Inlands- als auch dasAuslandsgeschäft konnte dabei zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr bliebder Umsatz unverändert.BeschäftigungDie Zahl der Arbeitsplätze in der Chemie blieb im vierten Quartalim Vergleich zum Vorquartal erneut stabil. Die Branche beschäftigtderzeit 446.000 Mitarbeiter und damit genauso viel wie ein Jahrzuvor.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 4/2016 finden Sie unterwww.vci.de im Pressebereich zum Download. Hier gibt es auch alleUnterlagen (Rede, Kennzahlen und Grafiken) vom gestrigenVCI-Presseabend 2017. Dort analysierte Hauptgeschäftsführer UtzTillmann, warum das deutsche Chemiegeschäft seit einigen Jahren nurnoch wenig dynamisch wächst.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2016 rund 183Milliarden Euro um und beschäftigte 446.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle, Telefon: 069 2556-1496, E-Mail: presse@vci.de,http://twitter.com/chemieverbandOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell