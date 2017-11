Chemie steigert Produktion kräftig / VCI-Quartalsbericht 3/2017 zur wirtschaftlichen Lage der chemisch-pharmazeutischen Industrie

Frankfurt/Main (ots) -- Branchenproduktion legt 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu- Chemikalienpreise sinken um 0,7 Prozent- Branchenumsatz steigt um 0,4 Prozent auf 46,5 Milliarden EuroDie chemisch-pharmazeutische Industrie kann auch für das dritteQuartal 2017 eine positive Bilanz ziehen. Das geht aus dem aktuellenQuartalsbericht hervor, den der Verband der Chemischen Industrie(VCI) in Frankfurt veröffentlicht hat. Die Produktion legte demnachin den Sommermonaten kräftig zu. Daraus folgten trotz sinkenderPreise höhere Umsätze. Die Kapazitätsauslastung blieb weiterhin aufhohem Niveau. Im Inland sorgte die starke Industriekonjunktur fürgute Geschäfte in Deutschlands drittgrößter Branche. Besonders dieHersteller von Fein- und Spezialchemikalien profitierten von dieserEntwicklung. Noch besser verlief das Auslandgeschäft: Vor allem inEuropa, aber auch in Asien und den USA, stieg die Nachfrage nachChemieprodukten aus Deutschland.VCI-Präsident Kurt Bock sagte zur konjunkturellen Lage derBranche: "2017 kann ein gutes Jahr für die chemische Industrie inDeutschland werden. Das ist aber keine Garantie für die Zeit danach.Unsere Unternehmen erwarten von der künftigen Bundesregierung einenverlässlichen industriepolitischen Kurs für Wachstum, Investitionen,bezahlbare Energie und stärkeren Rückenwind bei Forschung undInnovation. Das sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreicheZukunft."PrognoseDer VCI rechnet nun für das Jahr 2017 mit einem Anstieg derChemieproduktion von 2,0 Prozent. Da die Chemikalienpreise vermutlichum 3,0 Prozent zulegen werden, erhöht sich der Branchenumsatz um 5,0Prozent auf rund 194 Milliarden Euro.ProduktionDie Chemieproduktion ist im dritten Quartal im Vergleich zumVorquartal um 1,3 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahrbetrug das Plus sogar 2,9 Prozent. Mit 85,6 Prozent lag dieKapazitätsauslastung zum dritten Mal in Folge über dem Durchschnitt.ErzeugerpreiseDie Chemikalienpreise sind im dritten Quartal gesunken.Chemieprodukte kosteten von Juli bis September 0,7 Prozent wenigerals im Vorquartal, waren aber immer noch 2,9 Prozent teurer als einJahr zuvor.UmsatzDer Branchenumsatz konnte im dritten Quartal erneut zulegen. DieErlöse stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent auf 46,5Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz sogar um 6,1Prozent. Sowohl das Inlands- als auch das Auslandsgeschäftentwickelte sich positiv.BeschäftigungDie Zahl der Arbeitsplätze in der Branche ist im dritten Quartalim Vergleich zum Vorquartal auf hohem Niveau stabil geblieben. DieBranche beschäftigte mit 449.300 Mitarbeitern 0,5 Prozent mehrArbeitskräfte als im Vorjahr.HinweisDen vollständigen VCI-Quartalsbericht 3/2017 finden Sie unterwww.vci.de im Pressebereich zum Download.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2016 rund 185Milliarden Euro um und beschäftigte über 447.000 Mitarbeiter.Kontakt:VCI-Pressestelle, Telefon: 069 2556-1496,E-Mail: presse@vci.de, http://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell