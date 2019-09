Baden-Baden (ots) -Die Industrie befindet sich in der Rezession. Produktion, Umsatzund Gewinne stürzen ab. Arbeitsplätze sind in Gefahr. "DieUnternehmen brauchen Kostenentlastung, um die Krise zu überwinden.Tariferhöhungen wären derzeit Gift für den Bestand vonArbeitsplätzen", so der Hauptgeschäftsführer des ArbeitgeberverbandesChemie Baden-Württemberg (agvChemie), Thomas Mayer, in Baden-Baden.Er reagierte damit auf die Forderungen der Chemie-Gewerkschaftnach einem "spürbaren Plus" beim Entgelt, zusätzlichen finanziellenLeistungen sowie mehr Zeitsouveränität.Für Mayer passen die Forderungen und der Zeitpunkt nicht zusammen:"Besonders unsere exportorientierte Branche ist von denweltwirtschaftlichen Problemen betroffen. Auch deshalb dürfen dieArbeitskosten nicht weiter steigen." Die Unternehmen brauchenvielmehr Ressourcen, um notwendige Investitionen zu stemmen. Da müsseklar sein: "In der Rezession und bei völliger Unklarheit über dieweitere Entwicklung sollte niemand mit einem Lohnplus rechnen." Mayerweiter: "Forderungen für mehr Freizeit gehen außerdem in Zeiten desFachkräftemangels in die falsche Richtung. Wir brauchen mehrFlexibilität, nicht mehr Freizeit. Darüber werden wir verhandeln."Chemie-Mittelständler unter DruckDie im agvChemie organisierten überwiegend mittelständischenUnternehmen sind in besonderer Weise in der Kostenklemme zwischenRohstoff-Lieferanten auf der einen Seite und der Marktmacht vonKunden im Automobil- und Maschinenbau. Im industriellen Mittelstandmit einem überdurchschnittlich hohen Personalkostenanteil sind dieEinsparpotentiale in der Produktion ausgereizt. Eine Erhöhung derArbeitskosten kann nur durch geringere Personalkosten aufgefangenwerden.Zur Tarifrunde 2019 in Baden-WürttembergAm 10. Oktober 2019 verhandelt der agvChemie in Karlsruhe daserste Mal mit der Chemie-Gewerkschaft über die Entgelte der etwa73.000 Beschäftigten in den tarifgebundenen Unternehmen inBaden-Württemberg. Die Exportquote in diesen Betrieben liegt über 60Prozent.Zum Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V. (agvChemie)Der agvChemie ist der Arbeitgeberverband für die Unternehmen derchemischen und pharmazeutischen in Baden-Württemberg. Er vertritt dietarif- und sozialpolitischen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen.Die Unternehmen im agvChemie machen einen Umsatz von ca. 28,3Milliarden Euro (2018).Pressekontakt:Andreas C. A. FehlerPressesprecher+49 7221 2113-48+49 162 2111648medien@chemie.comhttp://newsroom.chemie.comOriginal-Content von: Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V., übermittelt durch news aktuell