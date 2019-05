Chemie-Sozialpartner in Hessen sagen #JazuEuropa

Wiesbaden (ots) - Die hessischen Chemie-Sozialpartner, derArbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen,haben sich auf einen gemeinsamen Wahlaufruf zur Europawahlverständigt, der die Bedeutung Europas für diechemisch-pharmazeutische Industrie und ihre Beschäftigten ausdrückt.Anlässlich der Europawahl am 26. Mai 2019 haben dieChemie-Sozialpartner erstmalig einen gemeinsamen Wahlaufrufveröffentlicht, um die politischen, ökonomischen und sozialenVorteile eines geeinten Europas für die Beschäftigten und dieUnternehmen der chemisch-pharmazeutischen undkunststoffverarbeitenden Industrie herauszustellen. So gehenbeispielsweise die Hälfte der Exportgüter der Chemie- undPharmabranche in das europäische Ausland. Der Wahlaufruf wurde vonProf. Dr. Heinz-Walter Große, Vorstandsvorsitzender HessenChemie undVolker Weber, Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes der IG BCEHessen-Thüringen, unterzeichnet."Angesichts des zunehmenden anti-europäischen gesellschaftlichenKlimas in einigen EU-Mitgliedstaaten sehen wir die Notwendigkeit,auch in Deutschland an die zentrale Bedeutung eines geeinten Europasfür Frieden, Freiheit und Wohlstand zu erinnern", betont Weber. "Umwirtschaftlichen Erfolg und Beschäftigung weiterhin zu sichern,werben wir als Sozialpartner für die europäische Idee und rufendeshalb zur Beteiligung an der Europawahl auf. Stabilität in Europa ist für uns nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch von größter Bedeutung", so Große. ***WORTLAUT WAHLAUFRUF***

Gemeinsamer Wahlaufruf der Chemie-Sozialpartner in Hessen

Am 26. Mai 2019 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl zum Europäischen Parlament über Frieden, Freiheit und Wohlstand. Europa ist unsere Zukunft. Die Chemie-Sozialpartner in Hessen bekennen sich deshalb zur Europäischen Union. Die EU ist eine Erfolgsgeschichte - für ihre Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Wirtschaft. Wir sehen dieses Projekt gefährdet, wenn dieEuropagegner im EU-Parlament weiter an Einfluss gewinnen.UnserWohlstand und unsere Arbeitsplätze hängen von einem handlungsfähigenEuropa ab.In der EU genießen wir seit über sieben Jahrzehnten ununterbrochenFrieden und Freiheit. Das schafft verlässliche Rahmenbedingungen fürWachstum und Beschäftigung und damit für ein sozial starkes Europa.Die Exportquote der chemisch-pharmazeutischen Industrie liegt beirund 70 Prozent.Die Hälfte der Güter geht in den europäischenBinnenmarkt. Unseren Wohlstand und unsere Zukunftschancen in einemglobalen Wettbewerb sichern wir nur mit einem starken Europa, das diegroßen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam löst.Wir wollen ein Europa mit Chancen für alle. In unserer Branchearbeiten Menschen aus vielen Nationen erfolgreich und kollegialzusammen. Es ist uns wichtig, dass EU-Bürger in den Mitgliedstaatenfrei reisen, sich niederlassen und arbeiten können. Dies ist einewichtige Idee des geeinten Europas und auch eine Voraussetzung fürdie Fachkräftesicherung in unserem Land.Aber nicht jede Aufgabe in Europa ist auch eine Aufgabe fürEuropa. Wir wollen ein Europa, das weniger bürokratisch ist, dieSubsidiarität anerkennt und die Tarifautonomie stärkt.Damit Frieden, Freiheit und Wohlstand gesichert werden können,brauchen wir ein europafreundliches und handlungsfähiges Parlament.Wir rufen daher als Sozialpartner dazu auf, zur Wahl zu gehen. 