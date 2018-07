Chemie+Papier Holding erhält für Halbjahreszahlen Applaus an der Börse

Zürich (awp) - Die Aktien der Chemie + Papier Holding stehen am Freitag in der Gunst der Anleger. Das Papier- und Verpackungsunternehmen hat mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen übertroffen. Umsatz und Betriebsgewinn legten deutlich zu, zudem kehrte CPH nach einem Verlust im Vorjahr in die Gewinnzone zurück.

Die Aktien legen in einem freundlichen Umfeld bis 10.00 Uhr um 3,5 Prozent auf 88,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten