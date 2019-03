Chemical: Was wird sich hier jetzt tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chemical, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.03.2019, 17:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 43,58 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Chemical auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,96 liegt Chemical unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 24,28 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Chemical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,94 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 0,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Chemical-RSI ist mit einer Ausprägung von 76,51 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 54,18, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".