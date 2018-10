Chemesis International: Auch hier geht es nach unten

Die negativen Meldungen der Börse lassen auch Chemesis International nicht aus. Die Aktie konnte dem allgemeinen Trend am Aktienmarkt in keiner Weise trotzen. Stattdessen ging es für das Papier noch ein gutes Stück weiter gen Süden. Am Nachmittag wurde sie nur noch für 1,19 Euro gehandelt, was einem Minus von 4,80 Prozent zum Schluss am Vortag entspricht. Unter dieser Voraussetzung fallen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.