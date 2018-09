Chemesis International: Positiver Handelstag in turbulenter Woche

Die Chemesis International Aktie gab den Analysten in den vergangenen Tagen Rätsel auf. In den vergangenen sieben Tagen verlor das Wertpapier etwa neun Prozent, doch es dominieren dennoch positive Nachrichten. Dazu zählt die Aufnahme des Papiers in einen kanadischen Cannabis-ETF. Die verantwortliche Fondsgesellschaft sieht demnach ein großes Potenzial im Wertpapier.

Chemesis International lockt neue Anleger

Durch die Aufnahme in den chancenorientierten ETF könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.