Chemesis International: Die Lage bleibt riskant

Seit September geht es für die Aktie von Chemesis International inzwischen deutlich nach unten. Noch immer zeichnet sich an der Börse nicht die lange ersehnte Trendwende ab. Wie riskant die Lage ist, offenbarte sich den Investoren auch in dieser Handelswoche. Deutliche Kursverluste, die sich zwischenzeitlich auf rund 20 Prozent beliefen, konnten in den vergangenen Tagen jedoch ausgeglichen werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.