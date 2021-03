Chemesis International Inc. ernennt Terry White zum Senior Vice President of Operations

Quelle: IRW Press

Terry White ist ein erfahrener Führungsexperte und war zuvor Director of Vending Operations bei Coca-Cola

9. März 2021 – Vancouver, British Columbia – Chemesis International Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) freut sich, die Bestellung von Herrn Terry White, einem anerkannten Führungsexperten mit langjähriger Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zum Senior Vice President of Operations bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung