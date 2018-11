Chemesis International: Erfreuliches zum Wochenausklang

Zum Ende der Handelswoche ist es der Chemesis International Aktie gelungen, die Verhältnisse an der Börse gerade zu rücken. An den europäischen Börsen verzeichnete der Titel ein weiteres deutliches Plus von rund 3,5 Prozent. Dieses hob die Notierung auf nun 0,9180 Euro. Eine Handelswoche, die sehr schwach begonnen hatte, konnte damit spät zu einem angenehmen Ende für die Aktionäre gebracht werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.