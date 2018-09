Chemesis International: Aktie verliert 10 Prozent

Die Chemesis International Aktie zollte am Montag der jüngsten Kursrallye Tribut. Viele Anleger nutzten die hohen Kurse für eine Gewinnmitnahme, was das Wertpapier am Montag zu einem Verlust von deutlichen 10,71 Prozent führte. Bereits im frühen Handel wurde die Katerstimmung deutlich, welche den Wert umgab. In der Folge setzte ein Bärenmarkt ein, der bereits zum Mittag seine volle Ausprägung erreichte.

Chemesis International: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.