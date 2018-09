Chemesis International Aktie: Das sorgt für Aufsehen!

Chemesis International wird in Zukunft wohl auch Getränke mit Wirkstoffen aus der Cannabis-Pflanze anbieten. Das klingt im ersten Moment noch nicht sonderlich aufregend, sorgt an der Börse derzeit aber für einiges an Aufsehen. Das dürfte damit zusammenhängen, dass mit Constellation Brands und Coca-Cola zuletzt zwei Getränkeriesen ernsthaftes Interesse an Cannabis-Getränken zeigten. Deshalb wird die Ankündigung durch Chemesis durch die Anleger auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.