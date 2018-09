Chemesis International Aktie: Was passiert hier gerade?

Den Namen Chemesis International hatten bis vor Kurzem wohl nur die wenigsten Anleger auf dem Radar. Das dürfte sich am gestrigen Donnerstag aber geändert haben. Mit Zugewinnen in Höhe von 32 Prozent machte die Aktie auf sich aufmerksam und rückte schnell in den Fokus der Anleger.

Zustande kommt die steile Aufwärtsbewegung vor allem durch Insiderkäufe und eine generell positive Grundhaltung von Experten

Ein Beitrag von Robert Sasse.