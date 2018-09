Chemesis International Aktie: Kleiner Rücksetzer!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Um mehr als fünf Prozent ging es für Chemesis International an diesem Freitag in die Tiefe. Das ist aber längst nicht so dramatisch, wie es sich im ersten Moment vielleicht anhört. Die heftigen Zugewinne der letzten Tage und Wochen sind damit noch längst nicht in Gefahr. Viel mehr ist davon auszugehen, dass Gewinnmitnahmen nach mehreren heftigen Kurssprüngen den Titel jetzt etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.