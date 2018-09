Chemesis International Aktie: Explosion oder Implosion?

Chemesis International schaffte es in der letzten Woche vermehrt in den Fokus der Anleger. Verantwortlich daran waren unter anderem Analysten, die bei dem Titel mit einer enormen Kursexplosion rechneten. Eine solche deutete sich auch kurzzeitig an, doch am Freitag wurden die Zugewinne jäh unterbrochen.

Durch eine Katerstimmung rund um Cannabis-Aktien ging es auch mit Chemesis um 5,6 Prozent bergab. Mit 1,67 CAD ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.