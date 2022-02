Chegg: SD-Chat-Tipp bringt +10% in wenigen Stunden!

In Erwartung guter Quartalszahlen hat die in den vergangenen sechs Monaten arg gebeutelte Aktie des Online-Education-Anbieters Chegg (WKN: A1W4ER) gestern im Tagesverlauf bereits um +3,65% zugelegt. Und es kam genau so, wie von den Experten in unserem Live Chat vorausgesagt: Nach Vorlage der Ergebnisse sprang der Titel nachbörslich um weitere +7,08% auf 29,20 US$.

Chegg ist ein US-Unternehmen für Bildungstechnologie mit Sitz ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.