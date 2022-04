Chegg Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Chegg, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste", notiert aktuell (Stand 22:53 Uhr) mit 25.78 USD ein wenig im Minus (-0.46 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Chegg nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Chegg erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -72,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 23,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -96,65 Prozent im Branchenvergleich für Chegg bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,13 Prozent im letzten Jahr. Chegg lag 114,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 60,19 und liegt mit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 74,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Chegg auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Chegg liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 5 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chegg vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 71 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (25,9 USD) könnte die Aktie damit um 174,13 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chegg-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

