Chegg-Aktie: Aktionäre wahrscheinlich unzufrieden!

Chegg (NYSE:CHGG) wird am Montag, den 02.05.2022, seinen neuesten Quartalsbericht vorlegen. Hier ist, was die Investoren vor der Bekanntgabe wissen müssen. Analysten schätzen, dass Chegg einen Gewinn pro Aktie (EPS) von $0,24 ausweisen wird. Neue Anleger sollten beachten, dass manchmal nicht die Gewinnüber- oder -unterschreitung den Kurs einer Aktie am meisten beeinflusst, sondern die Prognose. Bisherige Gewinnentwicklung Im letzten Quartal… Hier weiterlesen