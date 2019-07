Chefredakteure diskutieren über die Rezeption von Informationsmedien / Podiumsdiskussion auf der Grosso-Jahrestagung 2019

Köln (ots) - Der Bundesverband Presse-Grosso hat zur Premiereseiner Jahrestagung in Wiesbaden am 17. September 2019 eine prominentbesetzte Podiumsrunde zusammengestellt. Chefredakteure renommierterPrint-, Online- und TV-Redaktionen diskutieren über die "Rezeptionvon Informationsmedien" im digitalen Wandel.STERN-Chefredakteur Florian Gless, FAZ-Digital-ChefredakteurCarsten Knop, RTL/ntv-Politikreporterin Franca Lehfeld,FUNKE-Chefredakteur Jörg Quoos und Medienmacher Oliver Wurmbeleuchten die Funktion des "Agenda Setting im Zeitalter vonAlgorithmen und Influencern". Der Journalist und TV-Moderator ClausStrunz moderiert die Runde."Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag mit tollen Gästenund einem hochaktuellen Thema über den Public Value von durchprofessionelle Medien erstellten, glaubwürdigen Informationen vor demHintergrund vermehrter Falschmeldungen in sozialen Netzwerken",erklärt Hauptgeschäftsführer Kai-Christian Albrecht.Weitere Information und Anmeldung unterwww.grosso-jahrestagung.de.Pressekontakt:Bundesverband Presse-Grosso e.V.Händelstraße 25-2950674 KölnTelefon: 0221/921337-0Telefax: 0221/921337-44E-Mail: bvpg@bvpg.de, Internet: www.pressegrosso.deOriginal-Content von: Bundesverband Presse-Grosso e.V., übermittelt durch news aktuell