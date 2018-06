Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)schreibt zum neunten Mal einen Preis für herausragendesbürgerschaftliches Engagement aus. Gewürdigt als "DeutschlandsBürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, die auch jenseits ihrereigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten.Ausdrücklich kein Teilnahme-Kriterium ist die deutscheStaatsangehörigkeit.Vorschläge für den mit 20.000 Euro dotierten "Bürgerpreis derDeutschen Zeitungen" können ausschließlich durch die Zeitungeneingereicht werden. Die Jury besteht aus den gut 250Chefredakteurinnen / Chefredakteuren der BDZV-Mitgliedsverlage. Siewerden beim Zeitungskongress 2018 am 24. September in Berlin denGewinner küren.Zuletzt als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet wurde 2017 dasEhepaar Sabine und Daniel Röder, Gründer der Bewegung Pulse of Europe- ein gemeinsamer Vorschlag von "Frankfurter Neue Presse und "KölnerStadt-Anzeiger". Zuvor ging die Würdigung an: den Autor undEssayisten Navid Kermani wegen seines Engagements für Toleranz undeine zivile Gesellschaft (gemeinsam nominiert von "KölnerStadt-Anzeiger", "Kölnische Rundschau", Bonner "General-Anzeiger","Express", Köln, sowie der "Rheinischen Post", Düsseldorf); ElisabethEhninger (nominiert von den "Dresdner Neuesten Nachrichten"), RupertNeudeck (nominiert vom "Kölner-Stadt-Anzeiger"), Gaby Wentland(nominiert vom "Hamburger Abendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert vonder "Allgemeinen Zeitung", Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), dasEhepaar Birgit und Horst Lohmeyer (nominiert von der"Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie als ersten Preisträger 2010 anThomas Beckmann (nominiert von der "Rheinischen Post", Düsseldorf).Internet: www.buergerpreis-der-zeitungen.deDas Bürgerpreis-Logo können Sie hier herunterladen:www.bdzv.de/buergerpreis/pressebereich/pressemitteilungen/Folgen Sie uns bei Twitter @BdzvPresse und Instagram die_zeitungenPressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell