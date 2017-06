Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)schreibt zum achten Mal einen Preis für herausragendesbürgerschaftliches Engagement aus. Gewürdigt als "DeutschlandsBürger/Bürgerin des Jahres" werden Personen, die auch jenseits ihrereigentlichen Profession Herausragendes für die Gesellschaft leisten.Die deutsche Nationalität ist ausdrücklich nicht Voraussetzung.Vorschläge für den mit 20.000 Euro dotierten "Bürgerpreis derDeutschen Zeitungen" können ausschließlich durch die Zeitungeneingereicht werden. Die Jury besteht aus den 254 Chefredakteuren derBDZV-Mitgliedsverlage. Sie werden beim Zeitungs-kongress 2017 am 18.September in Stuttgart den Gewinner küren.Zuletzt als "Bürger des Jahres" ausgezeichnet wurde 2016 der Autorund Essayist Navid Kermani wegen seines Engagements für Toleranz undeine zivile Gesellschaft. Der Vorschlag kam gemeinsam von "KölnerStadt-Anzeiger", "Kölnische Rundschau", Bonner "General-Anzeiger","Express" (Köln) sowie der "Rheinischen Post" (Düsseldorf). Zuvorging die Würdigung an: Elisabeth Ehninger, Gründerin des VereinsDresden - Place to be (nominiert von den "Dresdner NeuestenNachrichten"), Rupert Neudeck (nominiert vom"Kölner-Stadt-Anzeiger"), Gaby Wentland (nominiert vom "HamburgerAbendblatt"), Nora Weisbrod (nominiert von der "Allgemeinen Zeitung",Mainz, und dem "Wiesbadener Kurier"), das Ehepaar Birgit und HorstLohmeyer (nominiert von der "Ostsee-Zeitung", Rostock) sowie alsersten Preisträger 2010 an Thomas Beckmann (nominiert von der"Rheinischen Post", Düsseldorf).Internet: www.buergerpreis-der-zeitungen.deDas Bürgerpreis-Logo können Sie hier herunterladen:www.bdzv.de/buergerpreis/pressebereich/pressemitteilungen/Folgen Sie uns bei Twitter: @BdzvPresse und #bpzeitungenPressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell