Chefredakteur Seidenfaden verlässt die HNA

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) und ihr langjähriger Chefredakteur Horst Seidenfaden trennen sich zum Jahreswechsel.



Unterschiedliche Auffassungen zur künftigen Geschäftsentwicklung haben zum Ende der Zusammenarbeit geführt, wie der Geschäftsführer der in Kassel erscheinenden Tageszeitung, Herbert Siedenbiedel, am Dienstag mitteilte. Seidenfaden (61) hatte 15 Jahre an der Spitze der HNA-Redaktion gestanden.

Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zum 1. Januar soll der stellvertretende Chefredakteur Jan Schlüter kommissarisch die Leitung der Redaktion übernehmen.

Seidenfaden arbeitete mehr als 30 Jahre als Redakteur für die HNA. Er hatte bei der Zeitung zuvor in seiner Geburtsstadt Kassel volontiert. Nach verschiedenen Führungsaufgaben in der Redaktion stieg er 2002 zum Chefredakteur auf. Er richtete das Blatt seither konsequent auf das Lokale aus. Seidenfaden war am Dienstag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Die HNA erscheint im Verlag Dierichs und gehört zur Ippen-Gruppe. Die verkaufte Auflage der Zeitung mit Ausgaben in Nordhessen und Südniedersachsen lag zuletzt bei gut 180 000 Exemplaren./fie/DP/she