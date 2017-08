Chefredakteur Bülend Ürük: Es gibt nur eine Lösung für Stephan Holthoff-Pförtner

Hamburg (ots) - Zur Diskussion um den NRW-Medienminister StephanHolthoff-Pförtner schreibt der Mediendienst kress.de:"Die Entscheidung liegt ganz bei Stephan Holthoff-Pförtner. Dieberechtigte Kritik der Opposition an seiner Düsseldorfer Tätigkeitwird er nicht aussitzen können, dazu sind die Vorwürfe zu groß.Wer die Schuld an diesem Debakel trägt, ist aber auch klar.Ministerpräsident Armin Laschet hat Holthoff-Pförtner mit seinerEntscheidung, ihm ausgerechnet das Ressort Medien anzuvertrauen,einen Bärendienst erwiesen.Stephan Holthoff-Pförtner sollte sich aber nicht mehr treibenlassen, sondern das Zepter jetzt selbst in die Hand nehmen, sich vomLaster Medienressort befreien und stattdessen ganz auf die RessortsInternationales, Europa und Bund konzentrieren. In Berlin, Brüsselund Washington wird er dank seiner vielen, vielen Kontakte dem LandNRW, der siebzehntgrößten Volkswirtschaft der Welt, tatsächlichmassiv helfen können.Verzichtet Stephan Holthoff-Pförtner nicht freiwillig, könnteseine Zeit als Minister schneller enden als sein Engagement alsVDZ-Präsident. Dem Verband der Zeitschriftenverleger stand erimmerhin sieben Monate vor."Den kompletten Kommentar von Chefredakteur Bülend Ürük lesen Sieauf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/4hrPressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell