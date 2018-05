Bonn (ots) - Food-Blogger geben ihre Tricks und Tipps weiter /Jeder kann sich um die 100 Plätze bewerben:https://www.chefkoch.de/groups/2,6880/Chefkoch-Foodcamp-2018.htmlDie mit über 20 Millionen Mitgliedern führende Koch-Communitychefkoch.de bittet auch dieses Jahr wieder in das "ChefkochFoodcamp". Am 16. Juni 2018 findet die "Sweet Edition" dieserbeliebten Veranstaltungsreihe in der Schokoladen-Manufaktur Coppeneurin Bad Honnef statt. Passend zur Location dreht sich dieses Jahr auchthematisch alles um süße Leckereien - von Seidenkissen-Bonbons,traumhaften Fondant-Mustern und Cookie-Dough bis hin zu französischenMacarons und den neuesten Trends der süßen Küche.In einer abwechslungsreichen Mischung aus Praxis-Sessions,spannenden Vorträgen und kontroversen Diskussionen stehen auchTastings auf dem Programm. Auf über 500 Quadratmetern wird von 10.00Uhr bis 18.00 Uhr bei mehreren Sessions mit prominentenFood-Bloggern, Sterne-Köchen und Chef-Patissiers gekocht, gebackenund genascht. So wird beispielsweise Uwe Spitzmüller vonHighfoodality Süßes und Saures kreativ kombinieren, Claudia Ebert vonLa Paticesse Rezepte der klassischen und modernen französischenPatisserie verraten, Stephan Löhr vom Kamellebüdchen in dasTraditionshandwerk der Bonbon-Fertigung einführen, Maja Nett vonMoey's Kitchen ihr Geheimnis um die besten Cookie Dough lüften undTim Tegtmeier von Pure Pastry den richtigen Weg zu tollen Macaronszeigen. Stefanie Grauer-Stojanovic von KochTrotz zeigt denunkonventionellen Umgang mit Kenwood-Küchenmaschinen und derenkreative Einsatzmöglichkeiten in der heimischen Küche. Damit all dasselbstgemachte Süße dann auf dem Teller auch noch super aussieht,kommt YouTuber Marc Witzsche von Simply Sweat TV ins Spiel und gibtTipps zum perfekten Anrichten von Desserts.Im Foodcamp 2018 haben alle Teilnehmer außerdem erstmals dieChance, das Programm vor Ort mitzugestalten und eine eigene Sessionabzuhalten. Zu Beginn können Teilnehmer ihr Lieblings-Food-Thema kurzvorstellen und alle Gäste entscheiden dann, wer die Möglichkeitbekommt, dieses Thema in einer Session zu präsentieren.Wer Interesse an einer Teilnahme am Foodcamp hat, meldet sichunter dem Link https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/7246/Chefkoch-Events/chefkoch-foodcamp-2018.html an, führt drei Gründe an, warum eroder sie dabei sein muss und wen er bzw. sie gern mitnehmen möchte.Die Chefkoch-Jury wird dann am 17. Mai die Gewinner auswählen undverkünden.Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation FOOD + WIRTSCHAFTc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.chefkoch.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH.de, übermittelt durch news aktuell