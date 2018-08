Chefinnen im Mittelstand: Anteil der von Frauen geführten Unternehmen sinkt

Frankfurt am Main (ots) -- Nur noch 16,4% der deutschen Mittelständler unter weiblicherFührung- Günstige Lage am Arbeitsmarkt ein Grund für den Rückgang- KfW Chefvolkswirt Jörg Zeuner: "Deutsche Wirtschaft braucht gutausgebildete Frauen"Der Frauenanteil war zuletzt wiederholt auch unter den Gründernzurückgegangen. Nur 270.000 Frauen wagten im Jahr 2016 den Schritt indie Selbstständigkeit, ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber 2015.Vor allem bei Vollerwerbsgründungen sank ihre Beteiligung. Ein Grundfür den Schwund dürfte die gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt sein,von der insbesondere Frauen profitiert haben. Karriereentscheidungenfallen daher immer häufiger gegen die Selbstständigkeit aus. MitVerzögerung bremst das den Anstieg der frauengeführtenMittelstandsunternehmen in den nächsten Jahren.Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung frauengeführter Unternehmen imMittelstand ist nach wie vor unterproportional, wie die Analyse vonKfW Research weiter verdeutlicht. Eine Ursache dafür ist die Größen-und Branchenstruktur frauengeführter Mittelständler: über dreiViertel der kleinen und mittleren Firmen unter weiblicher Leitungsind Dienstleistungsunternehmen mit weniger als fünf Angestellten."Die zuletzt rückläufigen Zahlen frauengeführter Mittelständlersind bedenklich", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfWBankengruppe. "Dabei bräuchte die deutsche Wirtschaft die gutausgebildeten Frauen immer dringender, gerade auch in denFührungsetagen von Unternehmen. Die schrumpfende Erwerbsbevölkerung,der zunehmende Fachkräftemangel sowie die bei vielen Mittelständlernin den kommenden Jahren anstehende Nachfolgersuche hinterlassenzukünftig nicht nur leere Chefsessel".Der One-Pager "Chefinnen im Mittelstand" ist abrufbar unterwww.kfw.de/kompaktPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell