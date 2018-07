Chef des chinesischen HNA-Konzerns in Frankreich tödlich verunglückt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

PEKING (dpa-AFX) - Der Chef des chinesischen HNA-Konzerns, Wang Jian, ist in Frankreich tödlich verunglückt.



Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, der 57-Jährige sei auf einer Geschäftsreise gestürzt, habe schwere Verletzungen erlitten und sei am Dienstag gestorben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.