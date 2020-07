Chef der Wirtschaftsweisen warnt vor Rückschlägen für die Konjunktur

DÜSSELDORF. Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, bleibt mit Blick auf die Konjunktur vorsichtig.



"Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland ist beträchtlich", sagte Feld angesichts guter Frühindikatoren dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Allerdings warnte er gegenüber vor zu viel Euphorie: Nach dem extrem tiefen Absturz der Wirtschaftsleistung im April und Mai sei der Weg aus der Rezession lang. "Wie die Erholung weitergehen wird, hängt maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab", betonte Feld. Wenn die Zahlen der Neuinfektionen stark steigen würden, könnten erneute Lockdowns die Erholung bremsen.

"Was mich nachdenklich stimmt, sind die härteren Maßnahmen etwa in der Schweiz, Österreich und Frankreich, wo die Öffnung teilweise zurückgenommen wird", sagt Feld. Wirklich besorgniserregend sei aber die Entwicklung in den USA. "Sie könnte auf die Exportwirtschaft durchschlagen", erklärt Feld und sagt: "Ich rate deshalb weiter zur Vorsicht bei Konjunkturprognosen."/jkr/jsl