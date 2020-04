Chef des Düsseldorfer Gesundheitsamts fordert bei Ladenöffnung auch Möglichkeit zur Desinfektion

Sperrfrist: 17.04.2020 00:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Düsseldorf (ots) - Der Chef des Düsseldorfer Gesundheitsamts, Klaus Göbels, fordert bessere Möglichkeiten für Kunden, in Geschäften für Hygiene zu sorgen, wenn ab kommender Woche in Nordrhein-Westfalen viele Geschäfte wieder öffnen dürfen. "Es ist wichtig, dass die Menschen Mundschutz tragen und dass die Kunden Möglichkeiten haben, sich in den Geschäften die Hände desinfizieren zu können", sagte Göbels der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Göbels reagierte mit seinem Vorschlag auf die Frage, wie verhindert werden könne, dass Kunden sich infizieren, wenn sie in einem Geschäft beim Bezahlen per Scheckkarte den entsprechenden Pin-Code mit den Fingern eingeben müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4573142OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell