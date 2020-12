Cheesecake Factory: Heftige Geldbußen für Restaurantkette!

Die Casual-Restaurantkette Cheesecake Factory Inc. (NASDAQ:CAKE) sagte, sie werde eine Geldstrafe von 125.000 Dollar an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zahlen, weil sie Ende März und Anfang April irreführende Erklärungen abgegeben habe, teilte die SEC in einer Erklärung vom Freitag mit.

Die Cheesecake Factory erklärte am 23. März und 3. April, dass ihre Restaurants in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie “nachhaltig arbeiteten”. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung