Cheesecake Factory Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Kurs der Aktie Cheesecake Factory steht am 01.11.2021, 02:50 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 40.64 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Cheesecake Factory nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cheesecake Factory als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 8 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Cheesecake Factory-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 54,1 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 33,12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 40,64 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheesecake Factory liegt bei einem Wert von 10,65. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 74,93) unter dem Durschschnitt (ca. 86 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cheesecake Factory damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 5,91 % ist Cheesecake Factory im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,88 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,03 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.