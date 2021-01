Checkout.com: Diese Bewertung hat es erhalten!

Checkout.com erhielt in seiner jüngsten Finanzierungsrunde unter der Leitung von Tiger Global Management LLC eine Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar, so der CEO des in London ansässigen Anbieters von Online-Zahlungslösungen, Guillaume Pousaz.

Was geschah

Checkout.com hat in der Series-C-Runde 450 Mio. $ eingenommen. Zum Investorenkonsortium gehörten außerdem Greenoaks Capital Management, die Risikokapitalgesellschaft Insight Venture Partners, Coatue Management und DST Global. “Diese jüngste Kapitalbeschaffung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung