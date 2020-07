Checkout Charlie erobert Spanien und Italien: Gleich zwei neue Gutscheinportale (FOTO)

Berlin (ots) - Die Checkout Charlie GmbH (vormals SPARWELT GmbH), ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland, ist nach Italien und Spanien expandiert: Der deutsche eCommerce- und Affiliate-Experte lanciert mit buonisconto.it (Italien) und topdescuentos.es (Spanien) zwei neue Gutscheinportale für smartes Shopping mit Fokus auf Gutscheine, Rabatte und Native Advertisement.Insgesamt 14 Portale in sechs europäischen LändernZusammen mit den beiden neuen Anlaufstellen Buonisconto.it in Italien und Topdescuento.es in Spanien betreibt das Berliner Unternehmen für smartes Onlineshopping nunmehr insgesamt 14 Portale in sechs europäischen Ländern. "Die Internationalisierung Richtung Spanien und Italien war der nächste logische Schritt. Beide Länder haben wachsende eCommerce-Märkte, die großes Potenzial bieten", so Martin Riess, Geschäftsführer Checkout Charlie GmbH.Italien und Spanien: Großes Potenzial im Affiliate MarketingItalien und Spanien bieten mit ihrem florierenden Onlinehandel perfekte Bedingungen für die neuen Portale: Italien hat nach Großbritannien, Deutschland und Frankreich den viertgrößten Gutscheinmarkt in Europa (Promocodex Studie 2020). Zudem sind dort 21 Prozent der Top Händler bereits im Bereich Couponing aktiv - weitere 33 Prozent wollen zukünftig im Affiliate Marketing investieren (Osservatori.net Studie 2018).Spaniens eCommerce-Markt ist im europäischen Vergleich noch relativ unerschlossen. Seit 2018 wächst jedoch auch dort der Gutschein- und Cashback-Markt stetig, sodass das neue Portal topdescuentos.es die Antwort auf die wachsende Nachfrage sein soll.Mehr als Gutscheine: Der perfekte Shoppingbegleiter mit relevantem ContentAuf beiden Portalen hat jeder Onlinehändler einen eigenen Seitenauftritt, auf dem die neuesten Gutscheine und Angebote aufgeführt sind: mit relevanten Informationen zu den Einlösebedingungen sowie Kontaktdaten des Unternehmens. Die Portale sind jedoch nicht nur reine Gutscheinanbieter, sondern auch die perfekten Shoppingbegleiter: Mit informativem und kundenorientiertem Content, den das internationale Inhouse-Team erstellt, wird der User bei seinem Shoppingerlebnis perfekt beraten und durch den Kaufprozess geführt.Bisher sind auf beiden Portale 200 Shops integriert und über 100 Advertiser sind bereits eine Kooperation eingegangen.Erste Gespräche mit Verlagshäusern"Als einer der ersten Gutscheinpublisher kooperieren wir in Deutschland und der Schweiz bereits erfolgreich mit bekannten Medien, wie dem SPIEGEL und 20 Minuten (Tamedia AG). Diese Erfahrung im Aufbau von skalierfähigen Gutschein-Komplettlösungen wollen wir auch in anderen Ländern nutzen und führen deswegen erste Gespräche mit Verlagshäusern in Italien", so Martin Riess. Doch dabei soll es nicht bleiben: "Wir haben schon die nächsten Länder im Blick."Pressekontakt:Checkout Charlie GmbH GmbHJana GilfertManagerin PR & KommunikationWöhlertstraße 12-1310115 BerlinTel.: 030 - 921 064 267E-Mail: presse@checkout-charlie.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106276/4666068OTS: Checkout Charlie GmbHOriginal-Content von: Checkout Charlie GmbH, übermittelt durch news aktuell