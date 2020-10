Checkout Charlie erobert Österreich: neue Kooperation mit oe24.at

Berlin/Wien (ots) - Die Checkout Charlie GmbH (vormals SPARWELT GmbH), ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland, hat sein Portfolio in Österreich weiter ausgebaut. Zusammen mit oe24.at, eine der reichweitenstärksten Medienmarken des Landes, lanciert Checkout Charlie ein neues Partnerportal für smartes Shopping und Sparmöglichkeiten, mit Gutscheinen, Rabatten und erweiterten Werbemöglichkeiten für Onlineshops in Form von Native Advertising.Affiliate-Experte trifft MedienimperiumCheckout Charlie ist Betreiber der erfolgreichen deutschen Premium-Gutscheinportale Sparwelt.de sowie Gutscheine.de und unterhält unter anderen Kooperationen mit SPIEGEL, ntv, RTL und 20 Minuten (Tamedia Verlag, Schweiz). Durch die neue Partnerschaft gelingt es dem Berliner E-Commerce-Unternehmen eine weitere länderübergreifende Medienkooperation zu starten und somit auch weiter die Marktpräsenz in Österreich zu stärken. "Die Zusammenarbeit mit Medienhäusern ist ein wesentlicher strategischer Baustein unseres Erfolges. Umso glücklicher sind wir, mit oe24.at einen starken Partner gefunden zu haben.", so Martin Riess, Geschäftsführer Checkout Charlie GmbH.Oe24.at ist ein sehr starker Partner: Die Nachrichtenseite der Tageszeitung ÖSTERREICH steht für Qualität und Reichweite mit monatlich 1,99 Mio. Unique Clients. Zudem unterhält das Medienunternehmen ein multimediales Netzwerk bestehend aus Tageszeitungen, Onlineportalen sowie TV- und Radiosendern. "Die Zusammenarbeit mit Checkout Charlie war ein logischer Schritt, unseren Nutzern einen weiteren Mehrwert zu bieten und Synergieeffekte in der Vermarktung von Content zu nutzen", sagt Niki Feller, Geschäftsführer oe24.at über die Kooperation.Aufbau des größten österreichischen Deal-NetzwerksMit Gutscheine.at ist bereits seit über fünf Jahren ein Gutscheinportal der Checkout Charlie GmbH auf dem österreichischen Markt. Das neue Portal mit oe24.at wird in das System von Checkout Charlie integriert und gemeinsam mit Gutscheine.at vermarktet: Angebote von Shops und Advertiser werden auf beiden Portalen zeitgleich ausgespielt und damit die Reichweite beider Portale genutzt."Wir haben nicht nur einen starken Medienpartner gewonnen, sondern können damit auch das größte Gutschein- und Deal-Netzwerk in Österreich aufbauen. Für unsere Partner bedeutet dies einen starken Zuwachs an Reichweite und zahlreiche neue Platzierungsmöglichkeiten", sagt Philipp Rössel, Regional Lead Switzerland & Austria, Checkout Charlie GmbH.Flächendeckende Integration in das NachrichtenportalDie Inhalte des neuen Portals werden an verschiedenen Touchpoints auf oe24.at ausgespielt: Durch die Integration in das Menü, verschiedene Widgets und Teaser-Flächen haben Nutzer global Zugang zu den Angeboten.Bewerbungen durch Native Advertisement bieten den Partnern die höchste Sichtbarkeit auf oe24.at: Über Ausspielungen auf Artikelebene, Top-Teaser mit zentralen Bildplacements und aufmerksamkeitsstarken Startseiten-Slider-Platzierungen unter den "Top-Stories des Tages" werden Aktionen bestmöglich beworben.Es wird außerdem noch eine Launchkampagne geben, die von einem TV-Spot auf den Sendern der Mediengruppe RTL in Österreich begleitet wird. Geplant ist momentan ein Flight am Ende des Jahres.Pressekontakt:SPARWELT GmbHJana GilfertManagerin PR & KommunikationWöhlertstraße 12-1310115 BerlinTel.: 030 - 921 064 267E-Mail: presse@sparwelt.deOriginal-Content von: Checkout Charlie GmbH, übermittelt durch news aktuell