Checkliste zur Vermeidung von CO-Vergiftungen anlässlich Aktionswoche ab 03. Februar 2020 / Initiative klärt auf und gibt Tipps zum Schutz vor dem gefährlichen Atemgift (FOTO)

Berlin (ots) - Die Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen hateine Checkliste entwickelt, die auf mögliche Kohlenmonoxid-Gefahren im Haushalthinweist und konkrete Tipps zum Schutz vor CO-Vergiftungen gibt. Dazu zähltneben der regelmäßigen Inspektion und Wartung von Gasthermen, Heizkesseln sowieLüftungssystemen und der wiederkehrenden Abgasüberprüfung durch denSchornsteinfeger auch die Installation von CO-Meldern. Diese lösen bereits beigeringen Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Raumluft Alarm aus. Die Initiativewarnt zudem dringend davor, Holzkohlegrills, Heizpilze oder brennstoffbetriebeneNotstromaggregate in geschlossenen Räumen zu nutzen.Mögliche Folgen von Kohlenmonoxid-Vergiftungen"Kohlenmonoxid ist ein Atemgift, das unsichtbar, geruchs- und geschmacklos istund nur mit Hilfe technischer Sensoren detektiert werden kann", erklärt Dr.Hella Körner-Göbel von der Arbeitsgemeinschaft Notärzte in NRW und ergänzt"Betroffene bemerken nicht, wenn sie Kohlenmonoxid einatmen. ErsteVergiftungssymptome sind Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen. Später kommenHerzrasen, Bewusstseinsstörungen und Muskelschwäche hinzu, was Betroffene daranhindert, den Raum zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen."Kohlenmonoxid-Vergiftungen können außerdem gesundheitliche Spätfolgen wiebeispielsweise Störungen des Nervensystems bis hin zur Parkinsonschen Krankheitnach sich ziehen und je nach Vergiftungsgrad zum Tode führen.Checkliste zum Download unter www.co-macht-ko.deAuf der Website der Initiative finden Verbraucher Hintergrundinformationen undEmpfehlungen, wie sie sich vor einer CO-Vergiftung schützen können. Hierzudienen auch die neue Checkliste und ein aktueller Informationsflyer zum Downloadauf www.co-macht-ko.de/checklistePressefotos unter www.co-macht-ko.de/pressePressekontakt:Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen"CO macht K.O. - Schütze dich vor Kohlenmonoxid!"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: info@co-macht-ko.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133541/4506306OTS: Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-VergiftungenOriginal-Content von: Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen, übermittelt durch news aktuell