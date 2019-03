Checkliste für die Reiseapotheke / Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Schmidt-Sibeth gibt Tipps für die Reiseapotheke (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Auch wenn man beim Thema Urlaub nicht gerne an´s Kranksein denkt:Eine gut ausgestattete Reiseapotheke gehört in jeden Koffer. Dr.Schmidt-Sibeth von TeleClinic erklärt, welche Dinge auf jeden Fall ineine Reiseapotheke gehören und nach welchen Kriterien man diesezusammenstellt.Tipp 1: 10 essentielle Dinge für die Reiseapotheke"Um im Urlaub gut ausgestattet zu sein, muss man nicht die gesamteHausapotheke mitnehmen", sagt Schmidt-Sibeth. Jede Reiseapothekesollte aber über eine Basis-Ausstattung im Hinblick auf Beschwerdenverfügen, die besonders häufig im Urlaub auftreten. Dazu zähleninsbesondere Magen-Darm-Störungen, Fieber, Schmerzen, Sonnenbrand,Allergien, Insektenstiche, Reisekrankheit und Verletzungen. Eine guteBasis-Ausstattung enthält folgende zehn essentielle Dinge:(1) Medikament gegen Durchfall(2) Elektrolytpulver(3) Fieberthermometer(4) Schmerzstillendes und fiebersenkendes Medikament(5) Insekten- und Sonnenschutz(6) Kühlende, die Hautreizung mildernde Gele(7) Reisetabletten(8) Verbandsmaterial(9) Pflaster(10) WunddesinfektionsmittelTipp 2: Für die Reiseapotheke geeignete Medikamente und WirkstoffeDie für eine Reiseapotheke essentiellen Medikamente sindrezeptfrei erhältlich und die Auswahl ist groß. Dr. Schmidt-Sibethgibt Tipps für die richtige Auswahl:- Durchfall: "Bei Durchfall empfehle ich Medikamente auf Basis desWirkstoffes Loperamid oder Kapseln mit Saccharomyces boulardii.Letztere können auch präventiv eingenommen werden."- Fieber und Schmerzen: "Beide Symptome treten häufig zusammenauf, weshalb ein Wirkstoff empfehlenswert ist, der bei beidem hilft.Gut geeignet sind Ibuprofen und Paracetamol. Zudem können dieseWirkstoffe universell bei Hals-, Kopf,- Muskel- und Gelenkschmerzeneingesetzt werden."- Sonnenbrand, Insektenstiche, etc.: "In die Reisepotheke gehörenSalben oder Gele, die sowohl bei Sonnenbrand, Insektenstichen oderHautallergien eingesetzt werden können. Kühlende und dieHautreizungen mindernde Gele mit Hydrocortison oder Dimetinden sindhier eine gute Wahl. Um sich vor Insektenstichen zu schützen, eignetsich gut der Wirkstoff DEET. Insektenstiche sind nicht nur lästig;durch sie können auch ernste Krankheiten übertragen werden. Wichtigsind Sonnenschutzcremes mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor(mindestens LSF 15), damit ein Sonnenbrand gar nicht erst entsteht."- Reisekrankheit: "Hier gilt es zu beachten, dass vieleMedikamente gegen Reisekrankheit müde machen, weil sie auf demWirkstoff Dimenhydrinat basieren. Wer das als unerwünschteNebenwirkung empfindet, kann auch pflanzliche Medikamente z.B. aufIngwerbasis in Betracht ziehen. Diese können aber gegebenenfalls einegeringere therapeutische Wirkung zeigen."Tipp 3: Reiseapotheke individuell anpassenDie Reiseapotheke sollte auf das Reiseland, die Dauer des Urlaubs,die Art zu Reisen sowie die reisende Person selbst abgestimmt sein."Wer außereuropäisch reist, kann sich auch im Internet informieren,welche Krankheiten im Reiseland typisch sind und die Reiseapothekeentsprechend ergänzen", sagt Schmidt-Sibeth. Wichtig wäre zudem, achtbis 12 Wochen vor Reiseantritt den Impfschutz zu überprüfen und ggf.anpassen zu lassen. Ferner rät der Arzt: "Familien sollten dieReiseapotheke um kindgerechte Medikamente ergänzen. Menschen mitVorerkrankungen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, benötigen oftein Medikamentenattest, damit sie ihre Medikamente im Urlaubsland beisich führen dürfen. Wer auch im Ausland ohne Aufwand einen Arzterreichen möchte, kann sich übrigens die kostenlose TeleClinic Appdownloaden. Über diese kann man rund um die Uhr und von überall auseinen deutschen Arzt erreichen. Bislang übernehmen 12Krankenversicherungen und -Kassen hierfür die Kosten."