Darmstadt (ots) -Anlässlich des Deutschen Diversity Tages am 31. Mai 2022 veröffentlicht der Didacta Verband die Checkliste "Vielfalt in Schule einen Raum geben". Damit möchte er Schulträger, Schulleitungen und Lehrkräfte dabei unterstützen, Schulen und Unterricht besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften abzustimmen."Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf gute Bildung. Alter, Geschlecht, körperliche und geistigen Fähigkeiten, Religion, sexuelle Orientierung oder soziale Herkunft - all das darf keinen Einfluss auf den Schulerfolg haben", sagt Dr. Theodor Niehaus, Präsident des Didacta Verbandes. "Schulen können schon bei der baulichen Gestaltung, bei der Raumausstattung und der Auswahl von Materialien und Konzepten potenzielle Herausforderungen meistern, die durch die heterogenen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler entstehen können." Denn Fakt ist: Sind die Strukturen und Rahmenbedingungen in Schulen nicht darauf ausgerichtet, Vielfalt zu unterstützen, wirkt sich das auf die Lernenden, die Lehrenden und den Unterrichtsalltag aus. Lehrkräfte berichten* auf Seite der Lernenden insbesondere von sozial-emotionalen Auffälligkeiten, mangelnder Konzentrationsfähigkeit, Motivationsproblemen, Sprachdefiziten, Disziplinlosigkeiten und Lernbeeinträchtigungen.Die Checkliste "Vielfalt in Schule einen Raum geben" zählt zahlreiche Qualitätskriterien auf, anhand derer die Verantwortlichen für Schule ihre eigenen Möglichkeiten vor Ort hinterfragen und gegebenenfalls verändern können.Checkliste zum Download: Ausschuss Schulische Bildung - didacta (https://www.didacta.de/ausschuss-schulische-bildung)Didacta Verband unterzeichnet Charta der VielfaltDer Deutsche Diversity Tag ist eine Initiative des Vereins Charta der Vielfalt. Der Didacta Verband unterstützt ausdrücklich dessen Werte wie Toleranz, Weltoffenheit und Fairness und hat deshalb im Mai 2022 die Charta der Vielfalt unterzeichnet.Die Charta der Vielfalt ist ein grundlegendes Bekenntnis zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen von Vielfalt. Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich auch der Didacta Verband, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen zu respektieren.Der Geschäftsführer des Vereins Charta der Vielfalt, Stefan Kiefer, überreicht dem Vorstand des Didacta Verbandes die unterzeichnete Charta im Rahmen der didacta - die Bildungsmesse in Köln am Donnerstag, 9. Juni 2022 um 14 Uhr am Stand des Didacta Verbandes in Halle 7, D-050/E-059*Ergebnisse aus Lehrkräftebefragungen, die der Didacta Verband seit 2018 durchgeführt hat.Pressekontakt:Thorsten TimmerarensTel. 06151-35215-13presse@didacta.dewww.didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell