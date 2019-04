Checken Sie ihr Büro / Zuviel und falsch sitzen macht krank / Schneller Check hilft Belastungen erkennen (FOTO)

Mannheim (ots) -Falsch eingestelltes Mobiliar und zu wenig Bewegung: Das sindGefährdungen, die für den Bürobereich typisch sind. Mit dem neuen"Schnellen Check" fürs Büro können Unternehmer jetzt systematisch undeinfach überprüfen, wie es im Betrieb mit Ergonomie und Arbeitsklimaaussieht."Belastungen durch Büroarbeit werden häufig unterschätzt", weißMathias Krüger, Aufsichtsperson bei der BGHW und zuständig für dasThemenfeld Büroarbeit. Insbesondere stundenlanges Sitzen und diedaraus resultierende mangelnde Bewegung hält der Experte für einesder Hauptübel der Büroarbeit: "Der Mensch ist nicht dazu gemacht,tagein tagaus regungslos an einem Fleck zu sitzen." Zuviel Sitzen undfalsches Sitzen führe zu ernsthaften Erkrankungen desMuskel-Skelett-Apparats und Herzkreislaufsystems, warnt er. Aber auchLärm und schlechte Beleuchtung könnten auf Dauer krank machen.Checkliste zum AbhakenDamit Unternehmerinnen oder Unternehmer die Problembereiche aufeinen Blick erkennen, enthält der Schnelle Check übersichtlicheListen zu den wichtigsten Gefährdungen. Es wird abgefragt, worauf esbei der Gestaltung des Büros und der Arbeit ankommt. Sie könnenbeispielsweise ankreuzen, ob die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiterergonomisch eingerichtet sind. Zur Unterstützung gibt es Hinweise,worauf es bei ergonomischen Maßnahmen ankommt. Zu den messbarenGefährdungen werden die entsprechenden Richtwerte genannt. ZumBeispiel erfährt man auf die Frage nach dem Raumklima, dass dieTemperatur im Büro mindestens 20 Grad betragen muss, empfohlen werden22 Grad. Muss eine Frage mit Nein beantwortet werden, können imSchnellen Check direkt Verbesserungsmaßnahmen notiert werden.Einstieg in GefährdungsbeurteilungWeitere Checks zum Abhaken gibt es zu Belastungen durchBildschirme, Akustik und Licht. Aber auch nach Leitern und Trittensowie Stolper-, Rutsch- und Sturzfallen im Haus wird gefragt. Danebenfinden auch die Arbeitsschutzorganisation und das Thema psychischeBelastung einen Platz im Schnellen Check.Beschäftigte einbeziehenDer Schnelle Check ist ein guter Einstieg in dieGefährdungsbeurteilung ohne diese zu ersetzen. Er ist ein praktischesInstrument, um einen schnellen Überblick zu bekommen, Probleme zuerkennen und Anregungen zur Verbesserung zu erhalten. Der BGHW-Tippan Unternehmerinnen und Unternehmer: Füllen Sie den Schnellen Checknicht alleine aus, sondern beziehen Sie ihre Mitarbeiter ein. Damitsetzen Sie ein Zeichen, dass Arbeitsschutz für Sie wichtig ist undSie sich aktiv für gesunde und sichere Arbeitsplätzen einsetzen.Bestellen: die Schnellen ChecksDie Schnellen Checks sind Mitmachmittel der aktuellenBGHW-Kampagne GIB MIR NULL!. Ihr Ziel: Weniger Unfälle undBerufskrankheiten durch Wertschätzung und eine guteUnternehmenskultur. Mittlerweile gibt es den Schnellen Check fürFloristen, für den Einzelhandel und für das Büro.- Kostenloser Download: gibmirnull.deÜber die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist diegesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der BranchenEinzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,3Millionen Versicherte in 378.000 Unternehmen.Pressekontakt:Siegrid BeckerPressestelle der BGHWTelefon 0621 183-5960E-Mail presse@bghw.deInternet: www.bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell