Check Points Top Malware im Mai 2019: Aufgepasst vor der Windows-RDP-Schwachstelle BlueKeep (FOTO)

San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point Research, die Threat Intelligence-Abteilung von CheckPoint® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein weltweitführender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, hat seinen neuestenGlobal Threat Index für Mai 2019 veröffentlicht. DasSicherheitsforschungs-Team mahnt Unternehmen, alle Systeme zuüberprüfen und zu aktualisieren, die für den Microsoft RDP-Fehler"BlueKeep" (CVE-2019-0708) unter Windows 7 und Windows Server2008-Maschinen anfällig sind. Nur so können sie verhindern, dass derFehler für Ransomware- und Kryptomining-Angriffe missbraucht wird.Maya Horowitz, Threat Intelligence and Research Director bei CheckPoint erklärt: "Die größte Bedrohung, die wir in den letzten Monatengesehen haben, ist BlueKeep. Obwohl noch keine Angriffe zu beobachtensind, wurden mehrere, öffentliche Proof-of-Concept-Exploitsentwickelt. Wir stimmen mit Microsoft und anderen Beobachtern derBranche überein, dass BlueKeep verwendet werden könnte, um Angriffein ähnlichem Umfang der massiven WannaCry- und NotPetya-Kampagnen ausdem Jahr 2017 zu starten."Die Top 3 'Most Wanted' Malware im Mai 2019:1. Emotet - Emotet ist ein fortschrittlicher, sich selbstverbreitender und modularer Trojaner. Emotet wurde früher alsBanking-Trojaner eingesetzt, aber dient derzeit als Verbreiteranderer Schadprogramme oder ganzer Kampagnen. Er nutzt verschiedeneMethoden, um betriebsbereit zu bleiben und kennt Ausweichtechniken,um einer Entdeckung zu entgehen. Zusätzlich kann er durchPhishing-E-Mails verbreitet werden, die schädliche Anhänge oder Linksenthalten.2. Ramnit - Ramnit ist ein Wurm, der hauptsächlich überWechseldatenträger und infizierte Dateien, die auf öffentlicheFTP-Server hochgeladen wurden, verbreitet wird. Die Malware erstellteine Kopie von sich selbst, um Wechseldatenträger und Festplatten zuinfizieren. Ramnit fungiert auch als Hintertür.3. Lokibot - Lokibot ist ein Info Stealer, der hauptsächlich überPhishing-E-Mails vertrieben wird und Daten wie E-Mail-Konten,Passwörter für CryptoCoin-Wallets und FTP-Server, ausliest.Den kompletten Blog-Beitrag der Most Wanted Malware im Mai 2019finden Sie im Check Point Blog unter: http://ots.de/cD2YHJPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KgDr. Bastian Hallbauer-BeutlerMark GeigerTel.: 089 74747058-0bhallbauer@kafka-kommunikation.demgeiger@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell