Check Point zur Rückkehr des Emotet-Bot-Netzes

San Carlos, Kalifornien (ots) -Von Lothar Geuenich, Regional Director Central Europe bei Check Point SoftwareEmotet, das erfolgreichste Bot-Netz in der Geschichte des Internets, feiert seine Rückkehr, nachdem der weltweite Betrieb vor fast 10 Monaten eingestellt worden war. Emotet war für die explosionsartige Zunahme gezielter Ransomware-Attacken in den letzten drei Jahren verantwortlich und könnte nun zu einem weiteren Anstieg solcher Angriffe führen. Es ist übrigens keine Überraschung, dass die Malware Trickbot und ihre ähnlich verzweigte Infrastruktur genutzt werden, um das auferstandene Emotet-Netzwerk auszuliefern. Man kennt sich. Auf diese Weise wird Emotet schnell in Firmen-Netzwerken auf der ganzen Welt ausreichend Fuß fassen können, um einsatzbereit zu sein. Trickbot und Emotet werden also wie früher als Partner auftreten und sich stützen.