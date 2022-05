Check Point und Provision-ISR bieten IoT-Sicherheit für Videoüberwachung ab Werk

San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP) ist eine Partnerschaft mit dem internationalen CCTV-Marktführer Provision-ISR (Israel) (https://provision-isr.com/) eingegangen. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent (https://www.checkpoint.com/quantum/iot-protect/iot-device-security/) in die CCTV-Kameras von Provision-ISR eingebettet, um das Gerät gegen Zero-Day-Angriffe zu schützen. Die Lösung bringt ein völlig neues Maß an IT-Sicherheit auf den Videoüberwachungsmarkt.Ami Finer, VP Sales bei Provision-ISR, kommentiert: "Auf globaler Ebene haben sogar die Unternehmen mit dem größten Marktanteil nachweislich entscheidende Schwachstellen. Das liegt daran, dass IP-Kameras nur über eine begrenzte Rechenleistung verfügen, die wenig Raum für herkömmliche Sicherheitslösungen lässt. Hier kommt Check Point ins Spiel. Von der Aufdeckung von Firmware-Sicherheitsrisiken über die Härtung der Geräte mit Laufzeitschutz bis hin zur Verwaltung der Geräte mit granularen Richtlinien haben wir jetzt eine robuste End-to-End-Sicherheitslösung."Oded Gonda, VP Technology & Innovationbei Check Point Software Technologies, fügt hinzu: "Die wachsende Bedrohungslandschaft macht es zu einem Muss, IoT-Geräte gegen Cyber-Angriffe zu schützen. Von IP-Kameras bis hin zu Routern, medizinischen Geräten und Industriesteuerungen bietet Quantum IoT Protect einen internen Laufzeitschutz, sogar gegen die ausgeklügelten IT-Angriffe der fünften Generation."Bernd Sebode, Head of Channel Germany bei Check Point Software Technologies, pflichtet bei: "Neben den hier verwendeten Nano-Agenten für IP-Kameras gibt es genügend andere Arten von Geräten, die ein vergleichbares Schutzlevel benötigen. Mit Quantum IoT Protect nehmen wir uns bereits in vielen spezifischen Kundenprojekten dem Thema an."VerfügbarkeitDer Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent, der auf der IFSEC International 2022 vom 17. bis 19. Mai vorgestellt wurde, wird in die Produktlinien von Provision-ISR integriert. Der Schutz erfolgt automatisch und erfordert keine Konfiguration oder Einrichtung.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell