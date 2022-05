Check Point erhält neue Common-Criteria-Zertifizierung zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen von Behörden

San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, ist stolz darauf, den erfolgreichen Abschluss einer neuen Zertifizierung nach Common Criteria (CC) bekannt zu geben. Diese Errungenschaft stellt eine wichtige Anerkennung der Fähigkeit von Check Point dar, die Sicherheitsanforderungen der 31 Nationen zu erfüllen oder zu übertreffen, die Mitglieder des Common Criteria Recognition Agreement (CCRA) (https://www.niap-ccevs.org/Profile/index.cfm) sind. Kaufentscheidungen von Regierungen und eng verwandten Branchen, einschließlich Kritischer Infrastruktur, erfordern häufig eine Zertifizierung nach Common Criteria.Die Zertifizierung wird von Behörden auf der ganzen Welt als Standard für die Validierung von Sicherheitsansprüchen von Produkten vor dem Kauf anerkannt. Sie bietet die Kriterien für unabhängige, skalierbare und weltweit anerkannte Sicherheitsprüfungen von IT-Produkten. Die neue CC-Schutzprofil-Zertifizierung ergänzt die bisherige Zertifizierung Check Point CC EAL4+ und bekräftigt Check Points Engagement, den höchsten von Regierungen weltweit geforderten Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten."Diese Zertifizierungen unterstreichen die Fähigkeit von Check Point, globale Unternehmen zu schützen und die neuen anerkannten Standards für den Schutz und die Sicherung von IT-Infrastrukturen und Informationen einzuhalten und gleichzeitig die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen sicheren Dienste bereitzustellen", so Eyal Manor, Vice President of Product Management bei Check Point: "Check Point konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, welche die Anforderungen erfüllen und übertreffen, um weltweit ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell