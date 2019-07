Check Point Software Aktie: Solide Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Check Point Software":

Check Point lieferte solide Zahlen. Im 1. Quartal legte der Umsatz um 4% zu. Erfreulich war der Anstieg der Abonnements um 13%. Da die Leistungen hierfür in der Periode noch nicht voll erbracht waren, werden die Umsätze über die Laufzeit verteilt. So liegt der Cashflow erfahrungsgemäß über dem Gewinn. Per Ende März waren insgesamt 1,3 Mrd $ an Abo-Einnahmen passiviert und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



