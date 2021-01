Check Point Software Aktie: So gut stehen die Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "Check Point Software":

Aufgrund vom vermehrt durchgeführten Homeoffice vieler Unternehmen, konnte Check Point Software in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 3,5% auf 1,5 Mrd $ steigern. Am besten entwickelte sich die Sparte Abonnements. Der Gewinn erhöhte sich um 4% auf 575,8 Mio $. Der Gewinn pro Aktie stieg aufgrund der Aktienrückkäufe stärker an. Der Cashflow erreichte das Vorjahresniveau.



