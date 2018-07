Check Point Software Aktie: 11. Rekordjahr in Folge!

Weitere Suchergebnisse zu "Check Point Software":

Check Point blickt auf das 11. Rekordjahr in Folge zurück. Der Umsatz legte um 6,5% auf 1,9 Mrd $ zu. Das Unternehmen investierte kräftig in Forschung und Entwicklung, wie auch in Marketing. Dennoch konnte das operative Ergebnis um 8,4% auf 923,9 Mio $ ausgebaut werden. Die operative Marge verbesserte sich um 1 Prozentpunkt auf 49,8%. Unterm Strich kletterte der Gewinn pro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.