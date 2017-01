Check Point Software: 10. Jahr in Folge mit Rekordzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Check Point Software":

Für Check Point Software dürfte das abgelaufene Geschäftsjahr das 10. Jahr in Folge mit Rekordzahlen gewesen sein. Im 3. Quartal konnte Check Point die weltweit führende Marktposition bei Firewalls behaupten. Zudem gelang es dem Unternehmen, die Software auf die verschiedenen Cloud-ComputingPlattformen zu adaptieren. Der Umsatz legte um 6% zu. Dabei kletterte der Gewinn je Aktie um 8% auf 99 Cent. Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre spiegelten sich in einer hohen Nachfrage nach Abonnements wider.

Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht

Der Umsatz mit Software Blades-Abonnements, die Unternehmen einen modularen und effizienten Einsatz von Sicherheitsanwendungen ermöglichen, legte auf Jahressicht um 24% zu und steuerte nahezu ein Viertel zu den Gesamterlösen bei. Die Umsätze aus Abonnements müssen in der Gewinnund Verlustrechnung über ihre Laufzeit abge

grenzt werden. Sie werden demnach nicht sofort in voller Höhe ertragswirksam, bringen aber viel Bares in die Kasse. Im 3. Quartal stiegen die abgegrenzten Erlöse um 15%.

Der hohe, freie Cashflow leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, dass das Unternehmen auch finanziell hervorragend da steht. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Sowohl Endverbraucher als auch Unternehmen sehen sich mit einer stetig steigenden Anzahl von Bedrohungen im Internet konfrontiert. Allein im vergangenen Jahr stieg die Anzahl ungewollter Downloads von schädlichen Programmen um 900%. Vor diesem Hintergrund dürfte Check Point auch in den nächsten 10 Jahren weiter wachsen.

