Check Point: Langsam aufwärts?

Die Aktie von Check Point dürfte in Deutschland weitgehend unbekannt sein. Das Unternehmen hat an deutschen Börsen teils einen relativ geringen Umsatz. Es kommt aus Israel und dürfte hier vor allem Investoren anlocken, die sich in der Branche Software nach Spezialwerten umsehen wollen. Dennoch: Die Aktie ist in den vergangenen Monaten vor dem ersten Quartal 2018 in einen kleinen charttechnischen Abwärtstrend ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.