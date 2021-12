Check Point in IDC-MarketScape-Berichten einer der weltweit führenden Anbieter von moderner Endgerätesicherheit für Unternehmen und KMU

San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, wurde in zwei kürzlich von IDC Research veröffentlichten Berichten als einer der Hauptakteure anerkannt.Moderne Technologie für Endpunktsicherheit (MES) ist eine Kombination aus Plattformen des Endpunktschutzes (EPPs) für deterministische Prävention und Endpunkterkennung und -reaktion (EDR) für die Reaktion nach der Verseuchung durch Malware oder Hacker-Angriffe.Beide IDC-MarketScape-Berichte für Großunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) weisen auf die wichtigsten Stärken von Check Point hin:- Profitabel. Check Point ist seit über 15 Jahren ein durchgängig profitables Unternehmen und hat in der Vergangenheit immer wieder in Kernsicherheitstechnologien, Bedrohungsforschung, neue und verbesserte Produkte, Systemmanagement und Vertriebskanäle investiert.- Breites und integriertes Produktportfolio. Check Point verfügt über ein umfassendes und integriertes Portfolio von Sicherheitsprodukten, die es zu kombinierbaren Suiten und Produktreihen zusammengestellt hat.- Unverwechselbare MES-Produktfähigkeiten. Check Point gehört zu einer begrenzten Gruppe von MES-Anbietern, die Funktionen für Rollback Remediation und Hardware-Sicherheitsintegration anbieten. Die Emulation von Bedrohungen und die Extraktion von Bedrohungen sind ebenfalls charakteristische Merkmale von MES-Produkten.- Verbrauchergeschäft. Check Point ist über seine Marke ZoneAlarm im Verbrauchergeschäft aktiv. Zusätzlich zu den Bedrohungsdaten, die von Millionen von Verbraucherendpunkten gesammelt werden, bietet ZoneAlarm außerdem Check Point ein zusätzliches Segment, um seine Kerntechnologien für die Endpunktsicherheit zu testen.*Der IDC-MarketScape-Bericht bietet eine Bewertung von 19 verschiedenen MES-Softwareanbietern auf der Grundlage einer eingehenden Studie, in der die Anbieter anhand einer breiten Palette von fähigkeits- und strategieorientierten Kriterien analysiert und positioniert wurden. Dabei wurden sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale verwendet.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell