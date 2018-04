Check Point: EDV-Unternehmen mit Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

Check Point ist ein in Deutschland durchaus bekanntes Unternehmen aus der EDV-Branche in den USA. Die Aktienkurse sind dabei in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Dies entspricht einem charttechnischen Kaufsignal. Dabei haben die Kurse ausgehend von weniger als 15 Euro binnen der vergangenen 10 Jahre etwa 800 % zugelegt, um dann wieder auf weniger als 100 Euro zu fallen und etwas ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.