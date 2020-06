Check-in im Hotel jetzt auch ohne Papierformular möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Hotelgäste können sich künftig auch ohne Unterschrift auf Papier einchecken, wenn sie per Karte bezahlen oder reservieren.



Auch eine Identifizierung über die elektronischen Funktionen des Personalausweises, des elektronischen Aufenthaltstitels oder der eID-Karte können die analoge Unterschrift nun bei der Anmeldung in der Unterkunft ersetzen, wie Innen- und Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilten. Das soll zu weniger Bürokratie führen. Wer will, kann weiter auf dem Hotelmeldeschein unterschreiben.

"Digitale Lösungen helfen aber nicht nur uns Bürgern, sondern Unternehmen und der Verwaltung gleichermaßen", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Der kontaktlose Check-in spare Zeit, Kosten und Aufwand. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wies darauf hin, dass das digitale Meldeverfahren unnötige Kontakte zwischen Personal und Reisenden vermeide und damit die Wiederöffnung der Hotels in der Corona-Krise erleichtere.

Wie das Innenministerium mitteilte, sparen die Hotels nach Schätzung des Statistischen Bundesamts drei bis vier Minuten pro Check-in und mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr./ted/DP/eas